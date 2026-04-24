Состоялся обмен пленными между Украиной и РФ: кого удалось освободить

Сегодня, 24 апреля, состоялся очередной обмен пленными с РФ. 193 военных Вооруженных Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Нацполиции и Государственной специальной службы транспорта вернулись в Украину из плена РФ.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«193 украинских воина возвращаются домой в рамках обмена. Военные из Вооруженных Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Государственной специальной службы транспорта. Защищали Украину по разным направлениям. Среди них есть те, на кого Россия возбудила уголовные дела, есть и раненые.

Важно, что обмены есть и что наши люди возвращаются домой. Я благодарю всех, кто работает ради обменов. Каждому подразделению, которое на фронте обеспечивает пополнение обменного фонда для Украины. Благодарен всем партнерам, помогающим в этом.

Помним о каждом и каждом и ежедневно продолжаем работу над возвращением наших людей домой из российской неволи», — отметил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина ждет еще одного обмена пленными с Россией в ближайшее время.

«Сейчас мы ожидаем еще одного обмена, дай Бог, чтобы все получилось. Относительно визита представителей США Уиткоффа и Кушнера к нам говорить больше об окончании войны не по телефону, а реально и в деталях. Мы их ожидаем, думаем, что они приедут», — сказал президент.

Несколько дней назад об очередном обмене пленными сообщал глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. По его словам, сейчас идет работа над процедурными моментами.

Предыдущий масштабный обмен пленниками между сторонами состоялся 11 апреля. Перед Пасхой вернулись домой 175 украинцев. Удалось вернуть 12 военнопленных 1-го корпуса НГУ «Азов».

Кроме того, удалось вернуть домой гражданских украинцев после длительного незаконного содержания в России с 2022 года.