Состоялся очередной этап эвакуации украинцев из Сектора Газа: что известно

Через КП Рафах на территорию Египта выведены наши граждане и члены их семей: дети – 15 человек, женщины – 37 человек, мужчины – 8 человек.

Состоялся очередной этап эвакуации граждан Украины из Сектора Газа. Это произошло 7-8 марта.

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле в Telegram.

"Через КП Рафах на территорию Египта выведены наши граждане и члены их семей: дети – 15, женщины – 37, мужчины – 8", – говорится в сообщении.

Благодаря усилиям представителей ГУР МО Украины и дипломатических работников посольств Украины в Израиле и Египте эвакуация прошла успешно. Украинцев разместили в гостинице на территории Египта, в ближайшее время их перевезут в Украину.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит наступление в Газе.