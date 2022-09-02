Состоялся очередной обмен пленными: домой вернулись 14 украинских защитников (фото)

Сегодня, 2 сентября, состоялся очередной обмен пленными. 14 украинских защитников вернулись домой.
В рамках работы Координационного штаба по обращению с военнопленными в Донецкой области сегодня состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
"Домой вернулись 14 украинских Защитников. Среди них десять из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо — из 30 ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди уволенных воинов – офицер и военный медик.
В свою очередь, украинский активист Владимир Золкин, в Фейсбуке сообщил, что процесс обмена длился 2 дня.
"Ребята из 58 бригады также немного устали, они пробыли в плену с 22 мая, а ребята из 30 бригады – с 26 мая", – рассказал он.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что вопросом увольнения бойцов "Азова" украинские чиновники занимаются ежедневно. Данилов пояснил, что тема "азовцев" затихла в публичном пространстве по просьбам людей, занимающихся освобождением бойцов из российского плена.
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