Состоялся очередной обмен пленными: домой вернулись 14 украинских защитников (фото)

В рамках работы Координационного штаба по обращению с военнопленными в Донецкой области сегодня состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Домой вернулись 14 украинских Защитников. Среди них десять из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо — из 30 ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди уволенных воинов – офицер и военный медик.

В свою очередь, украинский активист Владимир Золкин, в Фейсбуке сообщил, что процесс обмена длился 2 дня.

"Ребята из 58 бригады также немного устали, они пробыли в плену с 22 мая, а ребята из 30 бригады – с 26 мая", – рассказал он.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что вопросом увольнения бойцов "Азова" украинские чиновники занимаются ежедневно. Данилов пояснил, что тема "азовцев" затихла в публичном пространстве по просьбам людей, занимающихся освобождением бойцов из российского плена.

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