Состоялся самый массовый всеукраинский профориентационный онлайн-урок

Во время трансляции урок смотрели более 5 тысяч пользователей. Таким образом, мотивационный онлайн-урок "Твоя суперпрофессия" стал наиболее массовым и установил национальный рекорд Украины.

Фонд Рината Ахметова провел всеукраинский онлайн-урок "Твоя суперпрофессия" в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила". Это часть масштабной новогодней акции, которая много лет радует детей сюрпризами и подарками.

– Акция – это личная инициатива учредителя Фонда. Этой традиции уже более 20 лет. За годы существования ее формат менялся, но цель и философия – дарить тепло и заботу детям – оставались неизменными. Это не просто подарки тысячам детей, это прикосновение к их судьбам, которое меняет жизнь к лучшему и дарит веру в чудо. Только за последние 14 лет подарки получили почти 1 000 000 детей, – рассказала Ирина Блажан, главный директор программ Фонда.

Во время онлайн-урока был презентован второй сезон сериала "Твоя суперпрофессия", который познакомит подростков с рядом востребованных сейчас профессий, таких как сторителлер, ведущий/интервьюер и фото/видео монтажер.

– В сериале представлены специальности, способные обеспечить быстрый социальный лифт для подростков, которые уже задумались над выбором дела своей жизни. Он призван помочь им получить работу, чтобы начать обеспечивать себя в самостоятельной жизни, – сказала одна из ведущих онлайн-урока, известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик.

С первым сезоном сериала можно ознакомиться по ссылке.

Также в онлайн-уроке участвовал выпускник проекта "Твоя суперсила". Он поделилися своим опытом и рассказал о первых шагах на пути к выбранной профессии. Приятным сюрпризом для участников стало общение с "секретными гостями" – футболистами ФК "Шахтер" Андреем Пятовым и Анатолием Трубиным, а также певицей Alina Pash. На своем примере они показали, что достичь поставленных целей – вполне реально.

Во время трансляции урок смотрели более 5 тысяч пользователей. Таким образом, мотивационный онлай-урок "Твоя суперпрофессия" стал наиболее массовым и установил национальный рекорд Украины.

Первые мотивационные встречи в рамках этой новогодней акции состоялись в декабре 2018 года. Тогда воспитанники пяти интернатных учреждений Донецкой области учились находить свои таланты, получали знания о том, как выбрать профессию, проходили профориентационные тесты, испробовали себя в пяти популярных профессиях. Всего с декабря 2018 года 10 амбассадоров Фонда провели 41 мотивационную встречу в 9 интернатных учреждениях Донецкой области, на которых побывали больше 1000 ребят.

Смотрите урок прямо сейчас: