Состоялся второй этап обмена пленными: сколько защитников вернулось домой (фото)

Обмен пленными 6 марта 2026 года. / © Владимир Зеленский

Реклама

В пятницу, 6 марта, прошел обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией. Он состоялся по договоренностям в Женеве. Домой вернулись еще 300 защитников и двое гражданских.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Среди них ребята из Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, нашей пограничной службы. Рядовые, сержанты, офицеры. Защищали Украину в разных направлениях: Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, в Мариуполе. Большинство из них было в плену больше года, некоторые — с 2022 года», — сообщил глава государства.

Реклама

Отметим, накануне помощник диктатора РФ и глава российской делегации в Женеве Владимир Мединский заявил, что в течение 5-6 марта запланированы обмены по формуле «500 на 500». 5 марта в Украину вернули 200 человек.

Детали обмена

Глава ОП Кирилл Буданов подтвердил, что состоялся второй этап обмена пленными. Об этом стороны договорились на переговорах в Женеве.

«В Украину вернулись еще триста наших воинов. Отдельно удалось освободить еще двух гражданских граждан», — подчеркнул он.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец добавил, что самому старшему украинцу, уволенному сегодня, — 60 лет. Самый молодой, 26-летний защитник попал в плен в 2022 году, когда ему было 22 года.

Реклама

«Сегодня среди возвращенных есть однофамильцы: шесть разных наших защитников, у которых три одинаковые фамилии», — поделился омбудсмен.

Всего в течение 5-6 марта в Украину вернулось 500 защитников. С начала большой войны — 6922 украинца.

Фото обмена пленными 6 марта

Сегодня освободили воинов Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. / © Владимир Зеленский

Сегодня состоялась вторая часть обмена, о котором договорились во время переговоров в Женеве. / © Владимир Зеленский

Еще 300 украинцев сегодня вернулись домой из российского плена. / © Владимир Зеленский

Еще 300 украинцев сегодня вернулись домой из российского плена. / © Владимир Зеленский

Обмен пленными в 2026-м

Вчерашний обмен пленными стал вторым с начала 2026 года. Накануне домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности, подразделений ВМС и Теробороны, Нацгвардии, ГНСУ и Государственной специальной службы транспорта. Большинство уволенных — солдаты и сержанты.

5 февраля Украина провела первый обмен пленными в этом году. Тогда из плена вернулось 157 защитников, большинство из которых оказались в неволе с 2022-го. Среди уволенных солдаты, сержанты и офицеры ВСУ, Нацгвардии и ГНСУ.

Реклама

Заметим, по данным государственного проекта «Хочу жить», в Украине есть рекордное количество российских военнопленных. Речь идет о тысячах окупантов страны-агрессорки, которые содержатся в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщал, что в плену России находится около семи тысяч украинских военнопленных.