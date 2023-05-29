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Состоялся запуск вражеских ракет: названо время подлета в Украину — мониторинговые каналы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Состоялся запуск вражеских ракет: названо время подлета в Украину — мониторинговые каналы

Пока количество выпущенных вражеских ракет неизвестно.

Предварительно состоялся запуск ракет Х-101/555 стратегической авиацией из Каспийского региона.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Расчетное подростное время в Украину 01.30 – 02.00.

Не игнорируйте тревогу.

Также есть угроза мопедов в Черниговской, Киевской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.

По состоянию на данный момент все 10 бортов ТУ-95мс отстрелялись. Пока количество выпущенных вражеских ракет неизвестно.

Также в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.

К тому же "мопеды" на юге подтвердились: траектория в сторону Николаевской и Кировоградской областей.

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