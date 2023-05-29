Состоялся запуск вражеских ракет: названо время подлета в Украину — мониторинговые каналы

Предварительно состоялся запуск ракет Х-101/555 стратегической авиацией из Каспийского региона.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Расчетное подростное время в Украину 01.30 – 02.00.
Не игнорируйте тревогу.
Также есть угроза мопедов в Черниговской, Киевской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.
По состоянию на данный момент все 10 бортов ТУ-95мс отстрелялись. Пока количество выпущенных вражеских ракет неизвестно.
Также в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.
К тому же "мопеды" на юге подтвердились: траектория в сторону Николаевской и Кировоградской областей.
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