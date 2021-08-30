Состояние 7-летнего мальчика из Черкасс, которого якобы пытала бабушка, ухудшилось

Ребенок все еще в терминальной коме.

В Черкассах продолжают спасать 7-летнего мальчика, которого по одной из версий пытали родственники, а по другой — он упал с кирпичей. По состоянию на 30 августа состояние ребенка ухудшилось.

Об этом сообщил директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий, пишет "Общественное".

"Ухудшились все показатели, наблюдаем отрицательную динамику. Ребенок все еще в терминальной коме, у него полиорганная недостаточность, в частности, почек и печени", — отметил врач.

Напомним, депутат Черкасского областного совета, екс-нардеп Олег Петренко сообщил об издевательствах над 7-летним мальчиком. По его данным у ребенка страшная гематома головного мозга. Мальчик несколько дней был без сознания. Оторванные губы и погрызенные животными уши, следы от тушения сигарет на теле.

Также отец мальчика из Черкасс, которого якобы пытали бабушка, опроверг информацию об издевательствах над ребенком.

Однако бабушке ребенка вручили подозрение из-за оставление ребенка в опасности.

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