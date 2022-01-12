Состояние 70-летнего заключенного боевиков на Донбассе ухудшилось после перелома ноги — заявление омбудсмена

Кроме перелома, украинец Атаманчук страдает также от ишемической болезни сердца и заболевания Бехтерева.

Состояние здоровья гражданина Украины Виталия Атаманчука, которого российские боевики незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32, резко ухудшилось.

Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Омбудсмен напомнила, что в марте 2021 года при неизвестных обстоятельствах 70-летний Виталий сломал бедро. Вместо необходимой хирургической операции ему наложили на три месяца фиксатор, в результате чего кость неправильно сросла. Теперь мужчина может передвигаться только с помощью "ходунков".

"В таком возрасте неправильное лечение перелома может привести к летальному исходу", — подчеркнула Денисова.

Кроме перелома, Атаманчук страдает также от ишемической болезни сердца и заболевания Бехтерева, которое прогрессирует и может вызвать паралич.

"Лекарство, которое дочь передает отцу, он вовремя не получает", — отметила Денисова.

Оккупанты схватили Виталия Атаманчука в сентябре 2018 года - поздно вечером в его дом ворвались люди в балаклавах и военной форме без опознавательных знаков, незаконно провели обыск, а затем забрали его в изолятор временного содержания в Донецке.

"7 октября 2019 года "Верховный суд ДНР" незаконно приговорил Виталия Атаманчука к 17 годам заключения за якобы "шпионаж в пользу Украины", — сообщила Денисова.

Уполномоченная по правам человека обратилась к Международному Комитету Красного Креста в Украине с просьбой посетить Атаманчука и обеспечить ему квалифицированную медицинскую помощь.

Напомним, ранее украинская делегация в ТКГ пожаловалась, что Россия не предпринимает никаких действий для обмена пленными и полностью игнорирует этот вопрос.

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