Состояние мальчика, которого в коме из детского лагеря доставили в запорожскую больницу, ухудшается

Состояние мальчика, которого в коме из детского лагеря доставили в запорожскую больницу, ухудшается

Врачи сообщили, что обнаружили у него двусторонний отек мозга.

Состояние 12-летнего мальчика Тимофея, которого вчера из г. Геническ Херсонской области доставили в Запорожскую областную клиническую детскую больницу, ухудшается.

О состоянии ребенка сообщила заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации Злата Некрасова.

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"Но, к сожалению, у нас хороших новостей нет. Состояние Тимофея ухудшается, вчера сделали КТ, двусторонний отек мозга с вклинением ствола головного мозга. Ведется вся необходимая терапия. Мы верим, мы надеемся, мы делаем все, что от нас зависит", — написала Некрасова.

Напомним, 12-летнему Тимофею стало плохо в детском лагере во время физических нагрузок.

У него начались судороги, а в Геническе в больницу ребенка госпитализировали уже в коме. Позже Тимофея доставили в больницу Запорожья. Тимофей — в коме под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Напомним, что Черниговской области от ожогов умерла 2-летняя девочка - родители не вызвали медиков.

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