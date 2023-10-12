Состояние ПВО Украины: глава Минобороны во время "Рамштайна" призвал партнеров предоставить больше систем

А с командующим Воздушными Силами Рустем Умеров обсудил защиту объектов критической инфраструктуры.

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров 12 октября встретился с командующим Воздушными Силами генерал-лейтенантом Николаем Олещуком. Они обсудили состояние противовоздушной обороны Украины и защиту объектов критической инфраструктуры.

Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров.

"Должны быть максимально готовы к зиме. Вчера во время заседания "Рамштайна" и двусторонних встреч призвал партнеров предоставить Украине больше систем ПВО. Отдельно обсудили вопросы зимнего периода", — отметил Умеров.

Также глава Минобороны ознакомился с наработками в области оснащения мобильных огневых групп (МВГ) для борьбы с дронами-камикадзе.

"Будем работать над максимальным увеличением количества МВГ для защиты наших городов", — добавил он.

Напомним, ранее глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что украинские защитники обеспечены всем необходимым, чтобы зимой совершать контрнаступление.

По его словам, партнеры Украины взяли на себя новые "положительные обязательства".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.