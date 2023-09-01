"Состояние средней тяжести": адвокат патрульного из Днепра рассказала о травмах подзащитного

Во время нападения со стороны погибшего водителя полицейский получил черепно-мозговую травму.

Состояние здоровья патрульного из Днепра, обвиняемого в превышении служебных полномочий, врачи оценивают как средней тяжести.

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Об этом сообщила адвокат Юлия Сегеда, информирует собственный корреспондент ТСН.ua.

Она заявила, что во время нападения со стороны погибшего водителя полицейский получил черепно-мозговую травму.

"Средней тяжести его состояние оценивают медики. У него черепно-мозговая травма. Он еще не в состоянии свободно перемещаться, когда он поднимается и садится, то у него головокружение. Но все это последствия очень существенной серьезной черепно-мозговой травмы", — сказала она. она.

Напомним, ранее сообщалось, что патрульный впервые прокомментировал обвинение в убийстве во время задержания.

Кроме того, мы ранее информировали, что 31 августа полиция открыла дело из-за нападения на патрульных.

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