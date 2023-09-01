"Состояние средней тяжести": адвокат патрульного из Днепра рассказала о травмах подзащитного

Во время нападения со стороны погибшего водителя полицейский получил черепно-мозговую травму.
Состояние здоровья патрульного из Днепра, обвиняемого в превышении служебных полномочий, врачи оценивают как средней тяжести.
Об этом сообщила адвокат Юлия Сегеда, информирует собственный корреспондент ТСН.ua.
Она заявила, что во время нападения со стороны погибшего водителя полицейский получил черепно-мозговую травму.
"Средней тяжести его состояние оценивают медики. У него черепно-мозговая травма. Он еще не в состоянии свободно перемещаться, когда он поднимается и садится, то у него головокружение. Но все это последствия очень существенной серьезной черепно-мозговой травмы", — сказала она. она.
Напомним, ранее сообщалось, что патрульный впервые прокомментировал обвинение в убийстве во время задержания.
Кроме того, мы ранее информировали, что 31 августа полиция открыла дело из-за нападения на патрульных.
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