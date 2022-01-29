Состояние тяжелое с положительной динамикой: в МВД рассказали, как чувствуют себя раненые в Днепре нацгвардейцы

В больнице находятся пять человек с огнестрельными ранениями.
Все пятеро раненых нацгвардейцем людей находятся в больнице Днепра, состояние тяжелое, но есть положительная динамика к выздоровлению.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
- Жанна Шарова получила три ранения, сейчас ее состояние тяжелое, с положительной динамикой. В пятницу, 28 января, девушка пришла в себя, но пока подключена к аппарату ИВЛ.
- Игорь Семенченко получил ранение в живот. Врачи удалили пулю, сейчас состояние тяжелое, с положительной динамикой.
- Владислав Гулида, Денис Наместник и Евгений Мачула находятся в сознании, их состояние тяжелое с положительной динамикой.
В субботу, 29 января, пострадавших в больнице посетил министр внутренних дел Денис Монастырский.
"Врачи продолжают оказывать военнослужащим медицинскую помощь. Министр проверил, всем ли необходимым обеспечены пострадавшие, и встретился с врачами. После сообщения о раненых откликнулись на призыв сдавать кровь более 170 правоохранителей. Кроме того, не остаются равнодушными днепряне, которые также приходят помочь пострадавшим", – отметили в МВД.
Напомним:
- В Днепре ночью 27 января на заводе "Южмаш" произошла трагедия – 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата расстрелял караул военнослужащих. В результате 5 человек погибли, еще – 5 тяжело ранены. Стрельца задержали на выезде из города.
- Из-за трагедии командующий Национальной гвардией Николай Балан подал в отставку. Руководство полка на время расследования также отстранено.
- В Днепре 28 и 29 января объявили траур из-за трагедии на государственном предприятии "Южный машиностроительный завод".
- 28 января подозреваемому в расстреле 4 нацгвардейцев и гражданской женщины в Днепре 20-летнему Артемию Рябчуку избрали меру пресечения — 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Его будут держать в СИЗО, а не на гауптвахте.
- 29 января в Днепре продолжается церемония прощания с пятью погибшими от пуль нацгвардейца.