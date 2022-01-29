Состояние тяжелое с положительной динамикой: в МВД рассказали, как чувствуют себя раненые в Днепре нацгвардейцы

Состояние тяжелое с положительной динамикой: в МВД рассказали, как чувствуют себя раненые в Днепре нацгвардейцы

В больнице находятся пять человек с огнестрельными ранениями.

Все пятеро раненых нацгвардейцем людей находятся в больнице Днепра, состояние тяжелое, но есть положительная динамика к выздоровлению.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Жанна Шарова получила три ранения, сейчас ее состояние тяжелое, с положительной динамикой. В пятницу, 28 января, девушка пришла в себя, но пока подключена к аппарату ИВЛ.

получила три ранения, сейчас ее состояние тяжелое, с положительной динамикой. В пятницу, 28 января, девушка пришла в себя, но пока подключена к аппарату ИВЛ. Игорь Семенченко получил ранение в живот. Врачи удалили пулю, сейчас состояние тяжелое, с положительной динамикой.

получил ранение в живот. Врачи удалили пулю, сейчас состояние тяжелое, с положительной динамикой. Владислав Гулида, Денис Наместник и Евгений Мачула находятся в сознании, их состояние тяжелое с положительной динамикой.

МВД

В субботу, 29 января, пострадавших в больнице посетил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Врачи продолжают оказывать военнослужащим медицинскую помощь. Министр проверил, всем ли необходимым обеспечены пострадавшие, и встретился с врачами. После сообщения о раненых откликнулись на призыв сдавать кровь более 170 правоохранителей. Кроме того, не остаются равнодушными днепряне, которые также приходят помочь пострадавшим", – отметили в МВД.

Напомним: