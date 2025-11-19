Состояние воздуха в Тернополе после российских ударов: спасатели сообщили, есть ли опасность

Загрязнение воздуха в Тернополе

Реклама

В Тернополе после российских обстрелов специалисты ГСЧС оперативно проверили состояние воздуха, чтобы исключить угрозу химического загрязнения.

Об этом пишет ГСЧС Украины.

По результатам анализа, критические показатели, которые могли бы свидетельствовать о серьезной угрозе, не выявлены.

Реклама

Превышений наличия опасных химических веществ не зафиксировано. Есть повышенное содержание продуктов горения, образовавшихся из-за масштабных пожаров после вражеских попаданий.

«Угрозы для населения нет!» — говорится в сообщении.

Наблюдение за состоянием воздуха в Тернополе продолжается. Местные власти призывают граждан сохранять спокойствие, не паниковать и доверять только проверенной информации из официальных источников.

Напомним, российская армия в ночь на 19 ноября атаковала Тернополь и попала по жилым многоэтажкам. Возникли пожары, были разрушены несколько этажей и под завалами оказались люди.

Реклама

По последним данным от ГСЧС, из-за атаки на Тернополь погибли 20 человек (двое из них — дети). Еще 64 человека пострадали (в том числе 16 детей).