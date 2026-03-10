- Дата публикации
Состояние здоровья Филарета: есть ли улучшения после госпитализации патриарха
Состояние здоровья Патриарха Филарета остается сложным.
Патриарх Филарет, госпитализированный 9 марта 2026 года, находится под круглосуточным наблюдением медиков. Врачи проводят необходимые меры по стабилизации его состояния.
Об этом сообщает православная церковь Украины.
По данным ВТО, по сравнению с моментом госпитализации наблюдается определенное улучшение показателей здоровья Патриарха Филарета. В то же время критические угрозы остаются из-за обострения хронических болезней и преклонных лет. В настоящее время врачи продолжают круглосуточное наблюдение и обеспечивают все необходимые медицинские мероприятия.
«Просим продолжать молитву о здоровье Святейшего Патриарха Филарета», – говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что Патриарх Филарет был госпитализирован. Его доставили в одну из больниц Киева 9 марта 2026 из-за ухудшения состояния здоровья, вызванного обострением хронических болезней. По данным Митрополита Белоцерковского Евстратийна, Филарет находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимую помощь. Как известно, Патриарху Филарету в январе исполнилось 97 лет. Подробностей о конкретном диагнозе или дальнейших прогнозах нет.