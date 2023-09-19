Состоятся ли выборы в Украине в 2024 году: что решили у Зеленского

В Офисе президента еще не решили, состоятся ли выборы в Украине следующей весной, впрочем, такая вероятность есть.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Идеальный шторм Зеленского. Как президент едва не распустил Раду и будут ли выборы во время войны".

У Зеленского затрудняются решение, поскольку с одной стороны, по графику этой осенью должны были пройти выборы в Верховную раду, а следующей весной — выборы президента, тему выборов часто вспоминают западные партнеры Украины. Несмотря на это, проведение выборов во время войны крайне затруднено.

"Против проведения выборов в текущих условиях говорят многие факторы. Не понятно, как привлечь к ним миллионы избирателей, выехавших за границу. В этом отношении давно ведется аналитическая работа, но готового решения пока никто не предложил. Опыт других стран, например, Боснии и Герцеговины, в данном случае нерелевантны (и из-за масштаба стран, и из-за того, что на Балканах голосовали уже после войны, а не в разгар боевых действий)", — говорится в сообщении.

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Главной проблемой остается явка избирателей. Миллионы украинцев покинули страну, также стоит вопрос, как обеспечить голосование в прифронтовых зонах.

"Например, искусственная отмена военного положения на короткое время чревата полным коллапсом системы государственного управления, поскольку военное положение является фундаментом массы регуляторных актов и в случае его внезапной отмены образуется огромный правовой вакуум", — указано в материале.

Что известно о возможных выборах в Украине

Тема проведения выборов во время войны в Украине приобретает все большую огласку в обществе. Речь идет о парламентских выборах, которые должны состояться уже этой осенью, и президентских – весной 2024 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в государственном бюджете на 2024 год средства на выборы не предусмотрены.

Президент Украины Владимир Зеленский не возражает против проведения выборов в 2024 году, но отметил ряд проблем в их организации, в частности на оккупированных территориях, на фронте и за рубежом.

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