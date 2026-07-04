Сосуды словно плавятся: врач предупредила об опасности резкой смены погоды

Давление вниз, а пульс вверх: как переменная погода атакует сердечно-сосудистую систему / © ТСН

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Резкие погодные качели от внезапного похолодания до экстремальной жары являются серьезным вызовом для здоровья человека.

Как резкое изменение погоды влияет на наш организм и что делать, чтобы сохранить свое здоровье, рассказала врач-кардиолог Александра Телегузова, передает«Киев 24».

«Когда погода изменчива, то есть либо от резкого похолодания до резкой жары, либо наоборот, это негативно влияет на наш организм. Потому что наш организм любит стабильность», — объяснила она.

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По словам медикини, особенно внимательными следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалисты приводят простую аналогию по физике и химии: подобно тому, как пластик под действием высоких температур расширяется, деформируется и начинает плавиться, подобный механизм запускается и в человеческом теле.

«Вот, собственно, очень схожий механизм происходит и с нашими сосудами. Потому что когда жара влияет на наш организм, организм пытается максимально себя охладить, и таким образом наши сосуды расширяются и якобы начинают плавиться. Вот собственно от этого и наблюдается негативное влияние на наше здоровье. Потому что, согласно этому, наше давление начинает снижаться, а сердцебиение наоборот ускоряться», — говорит Александра Телегузова.

Напомним, что в Украину после невыносимой жары суют еще сильнее похолодание и шквал непогоды.

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