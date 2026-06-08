Сотни авто на выезд в Польшу: какая ситуация на пропускных пунктах 8 июня

Ситуация на пропускных пунктах 8 июня / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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В Сети публикуют фото больших очередей на пунктах пересечения границ Украины с Польшей. Огромные колонны автомобилей не могут попасть в Польшу. В ГПСУ также фиксируют значительные очереди на границах. Что известно об очередях на границах?

Об этом сообщает 24 Канал.

Очереди на границах 8 июня: почему не пропускают авто

В Государственной пограничной службе сообщили, что увеличение очередей на границах, в частности на пунктах пропуска с Польшей, является следствием сезонности. Традиционно летом украинцы едут на отдых за границу, так что очереди на границах растут. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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Самая тяжелая ситуация, по сообщениям пользователей соцсетей, сейчас на пункте пропуска «Шегини». Также огромные колонны автомобилей стоят на пограничных пунктах «Устилуг» и «Угринов».

В Западном региональном управлении Госпогранслужбы подтвердили, что по состоянию на 12:00 на границе с Польшей фиксируют значительные очереди.

«Рекомендуем учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска», — пишут в управлении.

По состоянию на 12:00 очереди на границах с Польшей были на таких КПП:

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«Ягодин» — 0 автомобилей пропуск легковых авто временно не осуществляется);

«Устилуг» — 35 л/а, 1 автобус;

«Угринов» — 25 л/а, 0 автобусов;

«Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов;

«Грушев» — 0 л/а, 0 автобусов;

«Краковец» — 15 л/а, 0 автобусов;

«Шегини» — 55 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов в обоих направлениях);

«Смольница» — 0 л/а, 0 автобусов;

«Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобусов;

Также очереди фиксируют на некоторых контрольно-пропускных пунктах со Словакией и Венгрией, в частности, на КПП «Малый Березный», «Ужгород», «Тиса», «Вилок».

«С 1 июня пассажиропоток стал расти. Если, к примеру, в будние дни, даже в течение мая, границу пересекало около 85 тысяч граждан в целом и на въезд, и на выезд, то уже с 1 июня пассажиропоток был на уровне 95 тысяч. 2 июня тоже 95 тысяч. Затем 98 тысяч. В эти выходные, 6 и 7 июня, пассажиропоток был на уровне 115 тысяч пересечений границы. 50% этого пассажиропотока приходится на границу с Польшей», — сообщил Андрей Демченко.

По словам Демченко, очереди приходятся на отдельные часы. Поэтому в ГПСУ советуют перед выездом и на протяжении дороги мониторить очереди на контрольно-пропускных пунктах и выбирать менее загруженные.

Украинку на границе развернули из-за одной фразы

Напомним, украинцам, планирующим путешествие в Польшу, советуют тщательно и правдиво отвечать на вопросы пограничников. Поводом для этого стал случай с украинкой, которую не пропустили через границу.

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Женщина заверила, что едет в гости к дочери на три дня и имеет с собой 300 злотых, однако ее выдали слишком большой объем багажа, а также неспособность назвать точный адрес проживания.

В конце концов путешественница призналась, что на самом деле планировала трудоустроиться по биометрическому паспорту. Этот ответ и стал ключевой причиной отказа во въезде.

Специалисты отмечают, что для официальной работы в Польше только биометрии мало: необходимо обязательно иметь приглашение или разрешение на работу, медицинское страхование, подтверждение места жительства и достаточную сумму средств.

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