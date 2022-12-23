Сотни авто застряли на западных границах: где самые большие очереди на выезд из Украины

Очередей нет только на границе с Молдовой.

Сегодня, 21 декабря, на западных границах Украины в очередях стоят сотни автомобилей. Больше всего машин – на пунктах пропуска c Польшей.

Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

По данным пограничников, по состоянию на 12:00 очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 190 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" – 130 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 150 л/а, 14 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 120 л/а, 15 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 190 л/а, 30 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 210 л/а, 50 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 100 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 65 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" – 60 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" — 30 л/а, 2 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Лужанка" — 30 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" — 50 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Порубное" – 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

В то же время на пунктах пропуска с Молдовой очереди не зафиксированы.

Информацию о состоянии очередей на пунктах пропуска на въезд в Украину с территорий соседних стран можно узнать здесь.

Ситуация на западных границах Украины

В пунктах пропуска возможна нестабильная ситуация с электроэнергией. Электронные системы контроля могут давать сбой. Так что путешественников просят учитывать все обстоятельства при планировании маршрута.

Ожидают, что очереди, по крайней мере из легковушек, могут уменьшиться после Рождества – 25 декабря.

Напомним, в пятницу, 23 декабря, "Укрзализныця" сообщила о задержках рейсов из-за скопления поездов на польской границе.

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