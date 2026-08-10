Сотни баллистических ракет будут лететь за одну ночь: "Мадяр" сделал тревожное заявление о новых атаках РФ

Баллистическая ракета

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Россия планирует нарастить ракетные возможности и запускать по 200 баллистических ракет за одну атаку по Украине.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди «Мадяр» в интервью Ap News.

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По его словам, в настоящее время оккупационные войска могут одновременно выпустить залп из 77 баллистических ракет.

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«Даже если им удастся выпустить только половину из этого, все это будет лететь на нас», — сказал Бровди.

По его мнению, единственный способ уменьшить эту цифру — это наносить удары по каждому российскому объекту, участвующему в производстве баллистических ракет.

Какая еще новая угроза со стороны России

Кроме того, Россия также строит собственную систему спутниковой связи, чтобы конкурировать со Starlink.

«Это риск для всей планеты, потому что диктатура получит доступ к информации по всему земному шару», — подчеркнул он.

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Он также отметил другие угрозы, с которыми сталкивается Украина, а именно — концентрация реактивных беспилотников Shahed, которые Украине гораздо труднее сбить. За последние недели удары этими БпЛА выросли вдвое.

Атаки РФ по Украине — последние новости

Напомним, Россия нанесла массированный комбинированный удар по Одессе и области 9 августа. В результате в городе и других районах области исчез свет, а также возникли перебои с водой и Интернетом. Есть потерпевшие.

Также россияне нанесли удар по Харькову. Российский боеприпас «Бандероль» попал в многоэтажку, в результате чего разрушены 7-10 этажей. Из-под руин спасли котика Барни.

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