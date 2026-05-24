Украина
Сотни дронов и 90 ракет летели на Украину — как отработала ПВО 24 мая

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 604 вражеских цели — 55 ракет и 549 беспилотников разных типов.

Анастасия Павленко
Киев принял удар

Киев принял удар

В ночь на 24 мая враг нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Основное направление удара — Киев.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 690 средств воздушного нападения — 90 ракет и 600 БпЛА разных типов.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 604 цели — 55 ракет и 549 беспилотников разных типов:

  • 11 баллистических ракет Искандер-М/С-400

  • 44 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр

  • 549 враждебных БпЛА разных типов

По предварительной информации, по состоянию на 09:30 зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударный БпЛА на 54 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 23 локациях.

Атака по Киеву — последние новости

В ночь на воскресенье, 24 мая, войска РФ массированно атаковали Киев баллистикой и БПЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. Два человека погибли.

Станцию метро «Лукьяновская» временно закрыли для пассажиров из-за повреждения наземного вестибюля взрывной волной, сообщили в КГГА. Под удар попал и главный офис «Укрпочты».

Все детали ночной атаки по Украине читайте в новости.

