Сотни дронов летели на украинские города: что известно о последствиях ударов

Атака «Шахедов» на Украину

Реклама

В пятницу, 1 мая, российская террористическая армия осуществила массированный запуск сотен ударных беспилотников по территории Украины. Атаки начались ночью и продолжались в течение дня.

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях масштабной атаки российских террористов.

Одесская область

Ночью враг нанес воздушный удар по территории Измаильского района Одесской области. Под атаку попала портовая инфраструктура.

Реклама

По предварительным данным, в результате обстрела обошлось без пострадавших. На месте возникли пожары. Масштабы разрушений выясняются.

Во время ночной атаки зафиксировано попадание в две многоэтажки в Одессе — домах возникли пожары.

В результате атаки загорелась 16-этажка. Также произошло попадание в еще одну высотку — там пожар вспыхнул на 11-м и 12-м этажах. О пострадавших не сообщалось.

Кроме того, в Одесском районе российский беспилотник попал в торговый центр. В результате атаки возник пожар, который повредил крышу здания. К счастью, обошлось без пострадавших.

Реклама

Тернополь

Большое количество вражеских БпЛА атаковало Тернополь. По данным мониторинговых каналов, враг нацелил на город около 60 дронов в течение часа.

Во время атаки прозвучала серия мощных взрывов, а затем небо над городом затянуло черным дымом.

В областной прокуратуре сообщили, что россияне атаковали объекты в промзоне Тернополя — повреждены торговый центр и склады, а также другие производственные площади.

По состоянию на 15:30 было известно о по меньшей мере десяти раненых. Информации о погибших нет. Некоторые травмированные находятся в тяжелом состоянии, восемь — госпитализированы.

Реклама

Из-за атаки часть микрорайонов в Тернополе осталась без электроэнергии.

Ровненская область

Взрывы прогремели в еще одном областном центре на западе страны — Ровно. По данным мониторинговых каналов, дроны фиксировали в нескольких районах областного центра.

В результате атаки получил повреждения жилой дом, загорелась кровля. Обошлось без пострадавших.

Местные СМИ сообщили о нескольких взрывах в Дубно, что в более чем 40 км от Ровно. Военные также информировали о беспилотниках, которые держали курс на этот город.

Реклама

Винницкая область

Десятками дронов россияне атаковали Винницкую область. В результате падения беспилотника разрушен частный дом, есть раненая.

Сообщается, что угрозы жизни пострадавшей нет.

Черкасская область

Враг совершил атаку беспилотниками на Черкасчину.

В Золотоношском районе обломками БпЛА и взрывной волной поврежден детский сад. В здании выбило окна. Кроме того, в населенном пункте повреждены частные дома.

Реклама

Пострадавших нет.

Житомирская область

Под удар вражеских беспилотников попал центр Житомира и другие населенные пункты области.

Как сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко, повреждены нежилое помещение, спортивная и образовательная инфраструктура.

На местах ударов возникли пожары, в результате атаки пострадавших нет.

Реклама

Как сработала ПВО

По информации командования Воздушных сил, с 08:00 до 15:30 в пятницу, 1 мая, враг атаковал Украину 409 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас» и дронами других типов.

Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 15:30 было сбито/подавлено 388 вражеских БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и беспилотников других типов на севере, юге, в центре и на западе страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на шести локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Реклама

Напомним, в апреле Россия установила рекорд атак по Украине, выпустив в течение апреля более 6500 дальнобойных дронов. Кроме количества, враг изменил тактику, все чаще нанося удары по гражданским объектам в светлое время суток.

Новости партнеров