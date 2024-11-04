Сотни фейковых аккаунтов: полиция Виннитчины разоблачила вражескую ботоферму

Фигуранты могли продавать аккаунты агентам РФ, а те использовали эти аккаунты для проведения ИПСО.

В Винницкой области полицейские совместно с СБУ разоблачили двух жителей областного центра, которые за оплату организовали деятельность пророссийской ботофермы. Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщила Нацполиция Украины.

Винницкие киберполицейские и следователи совместно с киберспециалистами СБУ разоблачили двух жителей областного центра, организовавших деятельность пророссийской ботофермы путем несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей и сетей электросвязи.

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Чтобы получить легкий заработок, мужчина и женщина приобрели спецоборудование и десятки тысяч сим-карт украинских мобильных операторов. Фигуранты ежедневно обеспечивали регистрацию сотен фейковых аккаунтов в известных соцсетях, в том числе и в запрещенных на территории Украины.

Отмечается, что нарушители с помощью российских платежных сервисов могли продавать новые учетные записи агентам РФ. А те в свою очередь использовали эти аккаунты для проведения ИПСО и распространения призывов к украинцам уклоняться от мобилизации.

Правоохранители обыскали помещение виннитчан и изъяли компьютерную технику и серверное оборудование, в том числе десятки модемов и 19 шлюзов, специализированное программное обеспечение и около 20 тыс. сим-карт украинских мобильных операторов.

Следователи объявили фигурантам о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей. За это грозит наказание в виде до 15 лет тюрьмы.

Мужчина взят под стражу, а его сообщнице суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сейчас специалисты киберполиции и СБУ анализируют полученные в ходе обысков данные, устанавливают происхождение денег, за которые фигуранты купили оборудование для ботофермы. По результатам возможна дополнительная квалификация дела.

Полиция Винницкой области прекратила деятельность ботофермы с вражеской пропагандой/Фото: Нацполиция Украины

Полиция Винницкой области прекратила деятельность ботофермы с вражеской пропагандой/Фото: Нацполиция Украины

Полиция Винницкой области прекратила деятельность ботофермы с вражеской пропагандой/Фото: Нацполиция Украины

Напомним, СБУ разоблачила 12 администраторов и пользователей Viber и Telegram-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ.

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