Сотни гектаров и километры дорог: сколько территорий саперы очистили от мин в течение августа

Минобороны поразило цифрами разминирования территорий в августе

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В августе 2026 года специализированные подразделения Министерства обороны Украины провели масштабную кампанию по разминированию на освобожденных от врага территориях. В последний месяц лета украинским саперам удалось успешно очистить от российских взрывоопасных остатков войны 999 гектаров загрязненных земель.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в своем официальном Telegram-канале.

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Очистка инфраструктуры и сельхозугодий

Значительную часть своих усилий специалисты сосредоточили на восстановлении безопасного доступа к критически важной транспортной инфраструктуре и аграрным площадям. По официальным данным, в течение отчетного периода саперы тщательно обследовали и полностью очистили 106,8 гектара сельскохозяйственных угодий.

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Кроме полей профильные подразделения активно работали над разминированием логистических путей для восстановления полноценного сообщения между населенными пунктами. Благодаря их кропотливой работе удалось сделать безопасными для передвижения 27,15 километра автомобильных дорог и 40,7 километра железнодорожных путей.

Количество уничтоженной взрывчатки

При выполнении работ на деоккупированных территориях специалисты ежедневно сталкивались со значительным количеством оставленных врагом смертоносных ловушек. Только за август саперы оборонного ведомства обнаружили и успешно обезвредили 304 взрывоопасных предмета.

Общая статистика с начала полномасштабного вторжения демонстрирует колоссальные масштабы заминирования украинской земли русскими оккупационными войсками. С 24 февраля 2022 года отечественные защитники обнаружили и уничтожили уже 483 002 опасных предмета.

Напомним, Украине понадобится минимум 10 лет для полного разминирования территорий. Очищать украинскую землю от опасных обломков и взрывчатки помогают искусственный интеллект и новейшие шведские машины, которых в мире только 12.

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