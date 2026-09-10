Сотни хасидов-паломников "штурмуют" границу на Львовщине: образовались большие очереди (фото)

Хасиды-паломники на границе во Львовской области

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Сотни хасидов-паломников образовали очереди на пункте пропуска «Шегини» во Львовской области 10 сентября, направляясь на празднование Рош ха-Шана в Умани. Несмотря на войну и угрозу обстрелов, в Украину уже прибыли тысячи верующих.

Об этом сообщили телеграм-каналы, «Суспильне Львив» и спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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На пункте пропуска «Шегини» на границе Украины с Польшей во Львовской области образовались значительные очереди из хасидов-паломников, фото которых появились в местных телеграм-каналах.

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Для пересечения границы людям приходится ждать несколько часов. Далее к месту назначения паломники преимущественно отправляются микроавтобусамы, организованным автобусам, частным трансферам или такси.

От западной границы Украины хасиды направляются в Умань, где будут праздновать Рош ха-Шана. В этом году ожидается приезд до 50 тыс. верующих.

Хасиды на пункте пропуска «Шегини» / © из соцсетей

В комментарии «Суспильному Львив» паломники заявили, что не отказываются от поездки в Украину из-за полномасштабной войны. Один из них, Ноам, отметил, что боевые действия не заставляют его отменять путешествие, хотя стоимость поездки постоянно растет.

«У нас тоже война с сектором Газа, Ливаном. Мы знаем, что значит война. Мы не боимся. Но нужно много денег, потому что водители становятся все более жадными. Каждый раз они хотят все больше», — рассказал Ноам.

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Другой паломник, Натан, также отметил, что не считает пребывание в Украине опасным.

«Здесь не опасно. Это очень безопасная страна. И я очень люблю Украину! Здесь хорошие люди и очень хорошая страна. Путешествие немного дорогое, но это не проблема», — рассказал Натан.

По словам Демченко, на 9 сентября в Украину уже въехали 17 тыс. паломников-хасидов. Спикер ГПСУ отмечал, что основная часть потока проходит через пункты пропуска на границе с Молдовой. В частности, речь идет о пункте «Старокозаче», который 9 сентября подвергся российской атаке.

Больше всего организованных групп паломников пограничники фиксируют за последние несколько дней. Накануне Рош ха-Шана количество иностранцев, пересекающих границу, резко возросло — от нескольких сотен до почти 8000 человек в сутки.

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В этом году празднование Рош ха-Шана начнется 11 сентября и завершится вечером 13 сентября.

Что такое Рош ха-Шана?

Рош ха-Шана — это еврейский Новый год, который празднуют обычно в сентябре или начале октября. По поверью, в эти дни Бог решает судьбу каждого на следующий год, поэтому праздник — время переосмысления поступков, молитвы и покаяния. Традиционно в Новый год едят яблоки с медом, чтобы год был сладким и счастливым, а также трубят в рог — шофар. Многие паломники-хасиды стремятся встретить его в Умани на могиле основателя брацлавского хасидизма цадика Нахмана.

Напомним, МИД Украины предупредил паломников-хасидов о высоких рисках из-за российских обстрелов во время поездок в Умань на Рош ха-Шана, отметив невозможность обеспечить безопасность в условиях войны. Верующих также предостерегли о логистических трудностях, дефиците укрытий и чрезмерной нагрузке на местные больницы.

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