Сотни истории. Метинвест открыл книгу памяти погибших в рядах ВСУ сотрудников

За десять лет войны было мобилизовано более 9000 работников Группы Метинвест Рината Ахметова. Сотни из них отдали свою жизнь, защищая Украину от врага в рядах Сил обороны. Ко Дню памяти защитников компания создала мемориал своих погибших сотрудников.

«Сегодня и каждый день преклоняемся перед подвигом павших воинов, ведь они заплатили самую высокую цену на пути к победе. Должны сохранить имя каждого героя и героини, которые уже никогда не вернутся домой. С теплом вспоминаем их улыбки и работу в стальной команде. Гордимся отвагой и несокрушимостью на поле боя. С честью несем их идеи и мечты в свободное будущее, за которое защитники уложили жизнь. Круглосуточно работаем на предприятиях, которые они любили всем сердцем», – говорят в Метинвесте.

Страница обновляется и дополняется, ведь важна каждая история. Почтить память погибших и ознакомиться с их историями можно по ссылке https://metinvest.media/ru/memorial.

Метинвест также вводит на своих предприятиях многочисленные программы по реинтеграции ветеранов, основанные на лучших европейских практиках. При необходимости они могут пройти обучение или переквалификацию, а также получить высшее образование в горно-металлургическом университете Метинвест Политехника на льготных условиях. Ветеранам предлагают физическую и психологическую реабилитацию на средства компании, а сами коллективы обучают взаимодействию с демобилизованными коллегами.