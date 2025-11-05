- Дата публикации
Сотни КАБов в сутки и темное от дронов небо: что происходит в Покровске — офицер ВСУ
Отступление украинских защитников в Покровске связано именно с тем, что позиции полностью уничтожены и не подлежат восстановлению.
Во время попытки захватить город Покровск в Донецкой области российская армия засыпает город управляемыми авиабомбами (КАБами) и использует огромное количество дронов — как для разведки, так и для ударов по позициям украинских защитников.
Об этом рассказал изданию «Донбасс Реалии» (проект Радио Свобода) лейтенант Артем Прибыльнов, начальник отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, которая защищает Покровск.
По его словам, враг резко увеличил количество обстрелов КАБами именно по Покровской агломерации.
«Несколько дней было просто сотни КАБов за сутки», — сказал офицер ВСУ.
Как объясняет Артем Прибыльнов, отступление украинских защитников в Покровске связано именно с тем, что позиции полностью уничтожены и не подлежат восстановлению.
«Враг, обнаружив позицию, будет туда бросать по 15 FPV-дронов, туда прилетит обязательно КАБ, по ней будет работать артиллерия и минометы… Мы не отступаем, мы отходим на запасные позиции, потому что рубежи обороны были полностью уничтожены и не подлежат восстановлению. Такая горькая правда войны. К сожалению, даже бетон стирается в песок», — отметил он.
Офицер ВСУ добавил, что на радаре количество вражеской авиации просто поражает.
«Небо темное просто от дронов. Это и разведчики Zala, Orlan, Supercam, которые летают постоянно и пытаются обнаружить позиции наших ребят. Оборона сейчас очень динамичная, позиции постоянно перемещаются, идет зачистка, идут городские бои. Враг сейчас увеличил количество „глаз“ над Покровским, массово применяет FPV, в частности на оптике», — отметил он.
Прибыльнов отметил, что враг реализовал свое количественное преимущество, усилив огневое воздействие квадрокоптерами, крыльями, FPV-дронами и КАБами.
«Враг полностью изменил лицо города. Покровск сейчас вообще выгадает как руина», — добавил он.
По словам украинского защитника, враг очень глубоко инфильтрировался в город сейчас ведутся уличные бои, к которым привлечены спецназовцы, которые проводят зачистку наиболее важных путей сообщения, которые еще остались в Покровске.
«Наши ребята 155-й отдельной механизированной бригады отчаянно работают, очень храбро держат свои рубежи и не дают врагу продвинуться дальше», — отметил он.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные продолжают держать оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации. Окружения подразделений Сил обороны и частей нет.