Руины в Покровске / © Getty Images

Во время попытки захватить город Покровск в Донецкой области российская армия засыпает город управляемыми авиабомбами (КАБами) и использует огромное количество дронов — как для разведки, так и для ударов по позициям украинских защитников.

Об этом рассказал изданию «Донбасс Реалии» (проект Радио Свобода) лейтенант Артем Прибыльнов, начальник отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, которая защищает Покровск.

По его словам, враг резко увеличил количество обстрелов КАБами именно по Покровской агломерации.

«Несколько дней было просто сотни КАБов за сутки», — сказал офицер ВСУ.

Как объясняет Артем Прибыльнов, отступление украинских защитников в Покровске связано именно с тем, что позиции полностью уничтожены и не подлежат восстановлению.

«Враг, обнаружив позицию, будет туда бросать по 15 FPV-дронов, туда прилетит обязательно КАБ, по ней будет работать артиллерия и минометы… Мы не отступаем, мы отходим на запасные позиции, потому что рубежи обороны были полностью уничтожены и не подлежат восстановлению. Такая горькая правда войны. К сожалению, даже бетон стирается в песок», — отметил он.

Офицер ВСУ добавил, что на радаре количество вражеской авиации просто поражает.

«Небо темное просто от дронов. Это и разведчики Zala, Orlan, Supercam, которые летают постоянно и пытаются обнаружить позиции наших ребят. Оборона сейчас очень динамичная, позиции постоянно перемещаются, идет зачистка, идут городские бои. Враг сейчас увеличил количество „глаз“ над Покровским, массово применяет FPV, в частности на оптике», — отметил он.

Прибыльнов отметил, что враг реализовал свое количественное преимущество, усилив огневое воздействие квадрокоптерами, крыльями, FPV-дронами и КАБами.

«Враг полностью изменил лицо города. Покровск сейчас вообще выгадает как руина», — добавил он.

По словам украинского защитника, враг очень глубоко инфильтрировался в город сейчас ведутся уличные бои, к которым привлечены спецназовцы, которые проводят зачистку наиболее важных путей сообщения, которые еще остались в Покровске.

«Наши ребята 155-й отдельной механизированной бригады отчаянно работают, очень храбро держат свои рубежи и не дают врагу продвинуться дальше», — отметил он.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные продолжают держать оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации. Окружения подразделений Сил обороны и частей нет.