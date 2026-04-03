Сотни поврежденных жилищ и десятки раненых: последствия масштабной атаки РФ на Житомирщину (фото)
Россия нанесла массированный удар по жилому сектору Житомирщины. Двоих человек чудом спасли из-под обломков собственного дома.
В результате очередного обстрела со стороны РФ в Житомирской области зафиксированы масштабные разрушения в жилищном секторе. На данный момент известно об одном погибшем человеке и десяти раненых.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Последствия обстрелов и пострадавшие
Среди десяти травмированных граждан два человека оказались под завалами собственных домов. Их деблокировали спасатели, прибывшие на место происшествия.
По предварительным данным ГСЧС, атака привела к значительным повреждениям гражданской инфраструктуры:
Уничтожено 18 зданий, из которых 9 — частные жилые дома.
Повреждено более 100 домов, 55 хозяйственных построек и два магазина.
Спасатели отмечают, что пожары, возникшие в результате попаданий, ликвидированы. В настоящее время на местах разрушений продолжаются аварийно-восстановительные и поисковые работы.
«В настоящее время продолжаются поисковые и аварийно-восстановительные работы. На месте работают психологи ГСЧС. Спасатели и волонтеры ОШР Украинского Красного Креста развернули два пункта оказания помощи гражданам», — сообщили в ГСЧС Украины.
Ситуация остается на контроле профильных служб, информация по масштабам повреждений уточняется.
Атака РФ на Житомирщину — что известно
Напомним, 3 апреля Житомирщина оказалась под ракетно-дроновой атакой РФ. Враг атаковал область комбинированным ракетно-дроновым ударом, попав по жилой застройке и объектам гражданской инфраструктуры.
Во время массированной атаки РФ взрывы прогремели в Коростене в Житомирской области. В Сети распространялись кадры, на которых виден большой столб дыма, вероятно, после «прилета».