Сотни поврежденных жилищ и десятки раненых: последствия масштабной атаки РФ на Житомирщину (фото)

Атака РФ на Житомирщину 3 апреля 2026 года / © ГСЧС Украины

В результате очередного обстрела со стороны РФ в Житомирской области зафиксированы масштабные разрушения в жилищном секторе. На данный момент известно об одном погибшем человеке и десяти раненых.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Последствия обстрелов и пострадавшие

Среди десяти травмированных граждан два человека оказались под завалами собственных домов. Их деблокировали спасатели, прибывшие на место происшествия.

По предварительным данным ГСЧС, атака привела к значительным повреждениям гражданской инфраструктуры:

Уничтожено 18 зданий , из которых 9 — частные жилые дома.

Повреждено более 100 домов, 55 хозяйственных построек и два магазина.

Спасатели отмечают, что пожары, возникшие в результате попаданий, ликвидированы. В настоящее время на местах разрушений продолжаются аварийно-восстановительные и поисковые работы.

«В настоящее время продолжаются поисковые и аварийно-восстановительные работы. На месте работают психологи ГСЧС. Спасатели и волонтеры ОШР Украинского Красного Креста развернули два пункта оказания помощи гражданам», — сообщили в ГСЧС Украины.

Ситуация остается на контроле профильных служб, информация по масштабам повреждений уточняется.

Атака РФ на Житомирщину — что известно

Напомним, 3 апреля Житомирщина оказалась под ракетно-дроновой атакой РФ. Враг атаковал область комбинированным ракетно-дроновым ударом, попав по жилой застройке и объектам гражданской инфраструктуры.

Во время массированной атаки РФ взрывы прогремели в Коростене в Житомирской области. В Сети распространялись кадры, на которых виден большой столб дыма, вероятно, после «прилета».