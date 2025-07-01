Текракт в Ровно / © Суспільне

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С весны 2024 года Служба безопасности Украины задержала более 700 человек, причастных к деятельности в пользу российских спецслужб. Из них около 175 — несовершеннолетние.

Об этом сообщило издание Financial Times.

В частности, в Днепре Служба безопасности Украины задержала 16-летнего подростка, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

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По информации ведомства, парень собирал данные о позициях украинских войск и должен был передать координаты и фото через зашифрованные каналы связи. СБУ фиксировала его действия, и подростка задержали на месте — когда он поднимал телефон вблизи военного объекта в Днепре.

В спецслужбе заявили, что эта информация могла быть использована российской армией для ракетных или беспилотных ударов.

Следователи установили, что подросток действовал по инструкциям российских кураторов. Ему инкриминируют государственную измену — в условиях военного положения за это преступление предусмотрено наказание — до пожизненного заключения.

В СБУ заявили, что с весны 2024 года было задержано более 700 человек, связанных со шпионажем, поджогами и взрывами, организованными по заказу российских спецслужб. Из них около 175 — несовершеннолетние.

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В Службе безопасности отметили, что несовершеннолетние часто не понимают последствий своих действий и становятся легкой мишенью для вербовки.

«Враг действует агрессивно, совершает различные преступления против национальной безопасности, в частности вербует агентов из числа наших граждан», — заявил глава СБУ Василий Малюк.

Отдельную обеспокоенность вызывают случаи, когда российские кураторы используют украинских подростков как фактических смертников. В марте в Ивано-Франковске взорвалась сумка со взрывчаткой, которую несли двое подростков — 15 и 17 лет. По данным СБУ, взрыв произошел преждевременно, вероятно, дистанционно, в результате чего один из ребят погиб, другой получил ранения. Еще двое прохожих также получили травмы.

По информации СБУ, российские агенты действуют через Telegram, Discord, WhatsApp и Viber, предлагая молодежи деньги за выполнение задач. Украинская власть ввела информационную кампанию для повышения осведомленности о рисках: предупреждения размещаются в СМИ, на билбордах, в поездах, рассылаются через SMS.

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Также, по данным СБУ, агентов спецслужбы привлекают в школы, где они рассказывают подросткам, как распознавать попытки вербовки.

По информации ювенальной полиции, до конца мая 2025 года по меньшей мере 50 подростков сообщили о попытках подкупа или вербовки через мессенджеры.

В ведомстве сообщили, что несовершеннолетние подозреваемые в государственной измене имеют юридическое представительство. Ни одно из дел еще не передано в суд, но некоторые могут быть рассмотрены в этом году.

Напомним, 19-летняя российская агентка заминировала скутер и взорвала военных в Харькове. В результате взрыва скутера погиб 26-летний военнослужащий, еще один — 29-летний — получил тяжелые ранения.

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В то же время в Ровно еще 20 марта произошел теракт возле одного из торговых центров. Служба безопасности Украины вместе с полицией выяснила все обстоятельства этого взрыва и уже задержала виновных. Среди задержанных были и подростки.