Сотни сообщений о псведоминировании поступают из оккупированного Донбасса и РФ — МВД

Сотни сообщений о псведоминировании поступают из оккупированного Донбасса и РФ — МВД

С начала 2022 года украинские правоохранители получили 339 анонимных сообщений о заминировании – половину прошлогоднего количества.

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что серия массовых псевдоминирований объектов инфраструктуры является элементом гибридной агрессии и спланированной информационной операцией.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 21 января, сообщении департамента коммуникации МВД.

С начала 2022 года в правоохранительные органы поступило 339 сообщений о заминировании. Это огромное количество составляет половину всех сообщений, полученных в течение 2021 года.

Правоохранители отреагировали на все сообщения, проверив 3 183 объекта инфраструктуры.

"Несмотря на то, что ни одно из таких сообщений ни разу не было правдивым, органы полиции реагируют на каждую информацию и вместе с соответствующими администрациями проводят проверку", — подчеркнули в МВД.

В ведомстве констатировали, что серия псевдоминирований является элементом гибридной агрессии и спланированной информационной операцией.

“Цель этого информационного терроризма – держать украинцев в напряжении и внушить неуверенность в собственной безопасности, и сделать это не столько террористическим актом, сколько возможностью, что подобное может произойти. Поэтому главное – сохранять спокойствие”, — призывают в МВД.

В ведомстве утверждают, что большинство псевдосообщений о заминировании поступают с временно неподконтрольной территории Украины или Российской Федерации.

Напомним, в четверг, 20 января, возле Офиса президента Украины на улице Банковой в Киеве появилось полицейское оцепление, не пропускавшее людей на территорию. Полиция проверяла информацию о заминировании одного из помещений ОПУ.

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