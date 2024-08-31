Сотни спасенных жизней: эксперт о задержании СБУ агентов российского ГРУ в Киеве

Речь идет об агентах высокого уровня, которые отвечали за создание сети в разных городах.

Задержание в Киеве Службой безопасности Украины группы агентов российского ГРУ, которые были наводчиками для ракетно-дроновых атак и готовили поджоги электроподстанций и служебных авто ВСУ, спасло сотни жизней.

Об этом пишет политолог Александр Загородний.

Эксперт напомнил, что речь идет о попытке российской спецслужбы создать разветвленную сеть агентов с ячейками в Киеве, Полтаве и Чернигове. Наводчики обустроили наблюдательный пункт в съемной квартире киевской многоэтажки с панорамой на потенциальные цели – объекты критической инфраструктуры. Также они установили видеокамеры с программой удаленного доступа, позволявшей ГРУ следить за улицами Киева в режиме онлайн.

"Можем точно сказать, что речь реально идет о сотнях спасенных Службой Безопасности жизней", — отметил эксперт.

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Он подчеркнул, что речь идет об агентах высокого уровня, которые отвечали за создание сети в разных городах.

"Четкая работа контрразведки, которая является приоритетом в структуре Малюка, важна для всех Сил обороны, и для страны в целом. И мощная спецслужба остается тем звеном, с которым россияне ничего не могут поделать”, — акцентирует политолог.

Загородний подчеркивает, что задержания таких наводчиков важны не только для справедливого наказания конкретных преступников, но и как предостережения для других российских приспешников.

"Кураторов сетей задерживать всегда важнее, чем рядовых исполнителей. При этом практически уверен, что "любители рублей" сядут на пожизненное. Ведь Кремль не спешит обменивать своих разоблаченных агентов, особенно из числа завербованных украинских граждан, относясь к ним как к хламу”, — подытожил эксперт.

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Напомним, ранее Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще четырех агентов российской разведки, которые совершали поджоги на объектах Укрзализныци в Харьковской и Черкасской областях.

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