Сотни тысяч долларов, золото и "черные списки": в Виннице на взяточничестве разоблачили двух врачей

В Виннице на взятке за инвалидность разоблачили двух врачей. Фото: vin.gp.gov.ua

В Виннице разоблачили коррупционную схему оформления фиктивной инвалидности, к которой были причастны семейный врач частной клиники и заведующая отделением городской больницы. В ходе обысков у них изъяли сотни тысяч долларов, золото и записи с фамилиями «клиентов».

Об этом сообщили в Винницкой областной прокуратуре.

Правоохранители задокументировали факт получения 4600 долларов США за подготовку документов для установления ІІ группы инвалидности. Как отметили в ведомстве, в ходе следственных действий по местам работы и проживанию подозреваемых были обнаружены значительные активы.

«Изъято более 956 тыс. грн, 221 тыс. долларов США, 5740 евро наличными, а также 87 единиц ювелирных изделий. Кроме того, черновые записи с фамилиями людей и суммами вероятно полученных от них денег», — сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре сообщили, что врачи обвиняются в подделке документов, вымогательстве взяток и незаконном влиянии на принятие решений.

«Судом в отношении одной подозреваемой избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, в отношении другой — содержание под стражей с правом внесения залога 266 тыс. грн», — уточнили в прокуратуре.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают происхождение изъятых средств и проверяют причастность других лиц к совершению преступления.

