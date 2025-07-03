Заключено соглашение с американской компанией на производство сотен тысяч дронов

Украинские дроны / © ТСН.ua

Реклама

Украина подписала соглашение о сотрудничестве с американской компанией Swift Beat, которое предусматривает изготовление сотен тысяч дронов уже в этом году и возможность значительно масштабировать производство в 2026 году.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который в четверг, 3 июля, совершает визит в Данию, которая председательствует в ЕС.

«Есть договоренность об украинско-американском сотрудничестве для производства дронов, и в частности дронов-перехватчиков — это очевидный приоритет», — подчеркнул он.

Реклама

Зеленский отметил, что совместное производство предусматривает изготовление перехватчиков для уничтожения вражеских дронов и ракет, квадрокоптеров для разведки и корректировки огня, а также ударных дальнобойных дронов.

По словам украинского президента, существует договоренность о том, что украинские производители получат доступ к соответствующим технологиям, что может ускорить возможность увеличения производства.

«Продолжим работу сегодня в Дании и над новыми такими договоренностями ради совместных производств, совместного развития, совместной защиты», — пообещал президент.

Напомним, ранее сообщалось о договоренности президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского о запуске производства дронов с участием Renault на территории Украины.

Реклама