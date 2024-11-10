"Сотни тысяч привилегированного класса": Берлинская разъяснила свою позицию по мобилизации 18-летних и женщин

Она подчеркнула, что категорически против мобилизации на войну 18-летних юношей, поскольку есть еще большой мобилизационный ресурс из числа так называемых "нетронутых"

Ветеранка российско-украинской войны, глава волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская разъяснила свою позицию по мобилизации женщин и снижению мобилизационного возраста до 18 лет.

Об этом она написала в Telegram.

"Блогеры для хайпа любят ставить громкие заголовки и приписывать слова, которые никто никогда не говорил. Например, мне недавно попытались приписать требование "немедленно мобилизовать женщин и детей из пятого класса". Феерическая глупость", — отметила Берлинская.

Мобилизация 18-летних

Она подчеркнула, что категорически против мобилизации на войну юношей с 18 лет – "потому что это еще дети".

"Потому что есть еще большой мобилизационный ресурс, в том числе из так называемых "неприкасаемых". Мужчины призывного возраста из политических элит, прокуроры "инвалиды", бывшие высокопоставленные силовики, etc. Суммарно это несколько сотен тысяч людей привилегированного класса. Не служившие ни с 2014, ни с 2022-го", – отметила волонтер.

Мобилизация женщин

"При разумном подходе сейчас это может быть не обязательная мобилизация, а успешный рекрутинг. Что это даст? Пришедшие добровольно и прошедшие соответствующую подготовку женщины смогут занять ряд позиций в тылу и освободить десятки тысяч мужчин для фронта", — говорит Берлинская. .

По ее мнению, на 11 году войны даже смешно дискутировать вопросы могут ли женщины служить на фронте. По ее словам, на фронте есть блестящие снайперши, операторы дронов, медики, артиллеристки и т.д.

"Тысячи девушек очень достойно служат на боевых позициях, отлично выполняют боевые задачи. Среди них уже много погибших и раненых. Защищать страну – это конституционная обязанность каждого гражданина. Во время войны каждый должен делать для фронта то, что может лучше всего", – подытожила Мария Берлинская.

Ранее Берлинская заявила, что генералов и экс-министров следует отправить в пехоту.

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