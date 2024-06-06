Сотни задержанных и судебных приговоров – эксперт о зачистке российской агентуры от СБУ

Контрразведка СБУ зачищает сети россиян, а сотни агентов и наводчиков уже получили тюремные сроки по приговору суда.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

Эксперт считает, что Россия потеряла в Украине большинство своих агентурных сетей, которые строили десятки лет.

"Практически каждый день сообщается о задержанных агентах россиян. А суды выносят приговоры по ранее раскрытым делам. В целом россияне готовили в Украине все виды диверсий: массовые теракты в Киеве 9 мая; попытка убийства первых лиц государства; агенты, наводившие ракеты на крупные гражданские объекты и т.д. Однако спланированных россиянами терактов удалось избежать, а агентов России задержать", – акцентирует политолог.

Загородний подчеркивает, что каждое разоблачение агентов России – это десятки спасенных жизней военных и гражданских людей.

Он напомнил, что СБУ обнародовала статистику подобного рода дел. В частности,

1094 уголовных производства по фактам коллаборационной деятельности (подозрения объявлено 1203 лицам, осуждено 311);

185 дел о пособничестве государству-агрессору (сообщено о подозрении 146 лицам, осуждено 20);

89 производств по передаче врагу данных об ВСУ или корректировке обстрелов (подозрения объявлены 79 лицам, осуждены 29).

"Если основные сети разгромлены, то как россияне вербуют новых агентов? В основном это происходит с помощью соцсетей. Прокремлевские взгляды рассчитывают по комментариям, постам, затем на их авторов выходят российские спецслужбы.Однако абсолютное большинство таких агентов задерживается на начальной стадии деятельности", – резюмирует политолог.

Напомним, 5 июня СБУ задержала в Днепре агентка главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ). Основной ее задачей была корректировка вражеского огня по локациям сил обороны на Днепропетровщине. За день до этого стало известно о приговоре суда по одному из наводчиков: российский агент, готовивший ракетный удар по энергетической инфраструктуре Николаевщины, получил 15 лет.

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