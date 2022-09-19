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"Сотня метров — и мы проснулись бы в другой действительности": в ОП отреагировали на обстрел Южноукраинской АЭС

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"Сотня метров — и мы проснулись бы в другой действительности": в ОП отреагировали на обстрел Южноукраинской АЭС

фото/Кирилл Тимошенко

Оккупанты ударили ракетами по промышленной зоне Южноукраинской атомной электростанции.

270 метров оставалось до удара по Южноукраинской АЭС.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Ночью за пределами защищенной зоны Южноукраинской АЭС на Николаевщине был слышен взрыв. Какая-то сотня метров и мы проснулись бы совсем в другой действительности", — отметил он.

фото/Кирилл Тимошенко / ©
фото/Кирилл Тимошенко

По его словам, из-за близости попадания повреждено более 100 окон зданий АЭС.

фото/Кирилл Тимошенко / ©
фото/Кирилл Тимошенко

"После обысков установлено место падения и обломки ракет. 270 метров оставалось до удара по Южноукраинской АЭС", – проинформировал Тимошенко.

В результате происшествия произошло отключение трех электролиний, которые после кратковременного выключения автоматически включились в сеть.

"В настоящее время все три энергоблока АЭС работают в штатном режиме, любые другие повреждения или разрушения оборудования, зданий АЭС, пожары – отсутствуют. Пострадавших среди персонала и посторонних нет. Террористы переходят все границы", — констатировал он.

Напомним, российская армия в ночь на 19 сентября ракетами ударила по промышленной зоне Южноукраинской атомной электростанции. Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов  АЭС. В результате обстрела отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи. Как отмечается, все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме.

На обстрелы российскими оккупантами Южноукраинской АЭС уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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