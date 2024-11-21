В Украине обесточена сотня населенных пунктов: что говорят энергетики

В большинстве регионов Украины вводятся ограничения потребления электроэнергии с 7:00 до 22:00.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Энергетики призвали украинцев избегать одновременного включения нескольких мощных приборов при возвращении света по графику.

Из-за сильных осадков и налипания мокрого снега обесточены 109 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Киевской, Черниговской и Черновицкой областях.

Напомним, Зеленский сделал резкое заявление о том, что будет со светом в Украине.

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