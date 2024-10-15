Сотня Shahed и сотня ракет одновременно: военный эксперт предупредил о массированном ударе РФ

Армия Российской Федерации способна нанести массированный удар по Украине сотней беспилотников Shahed и сотней ракет одновременно.

Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире "КИЕВ24".

"У них есть возможности, чтобы сформировать и обеспечить осуществление массированного удара. Ракетное оружие они больше месяца не применяли. Был перерыв с Shahed. Впрочем, россияне сами производят дроны. Да и Иран помогает. Поэтому в совокупности это означает массированный обстрел. Количество как Shahed, да и ракет может быть до сотни и того, и другого. Поэтому нужно готовиться к такому возможному действию врага", — подчеркнул военный эксперт.

По его словам, потенциал РФ по осуществлению воздушного удара уменьшен. Впрочем, у россиян есть возможности для того, чтобы продолжать системные атаки.

Россия готовится к удару по Украине

Ранее военный эксперт Олег Жданов предупредил о массированном обстреле Украины. Отмечается, что сентябрь стал первым месяцем с начала войны, когда Россия ежедневно атаковала Украину "Шахедами". Всего враг выпустил 1339 ударных БПЛА, из которых сбили 1107. Еще часть подавили средствами РЭБ.

Впрочем, ночью против 14 октября впервые за последние 48 суток ночь прошла без "Шахедов" в Украине. Стратегическая авиация России тоже оставалась неактивной.

Кроме того, на днях российские МиГ-31К перебросили Беларусь. Перебазирование носителей аэробалистических ракет "Кинжал" в РБ может свидетельствовать как о желании россиян сохранить эти самолеты от ударов украинских дронов, так и о попытке устроить провокации и держать в напряжении украинские воздушные силы.

Читайте также:

Буданов предупреждал об этом! Почему россияне до сих пор получают западные детали для ракет