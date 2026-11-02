ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
366
Время на прочтение
1 мин

Сотня спасенных любимцев: Лубинец рассказал трогательную деталь гуманитарной миссии в Олешках

Из оккупированных Олешков Херсонской области вместе с людьми удалось вывезти 105 домашних животных — кошек, собак и даже четырех попугаев.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Эвакуация из Олешков: омбудсман рассказал о спасении сотни домашних животных

Эвакуация из Олешков: омбудсман рассказал о спасении сотни домашних животных / © скриншот с видео

В рамках гуманитарной миссии из оккупированных Олешков на Херсонщине на подконтрольную Украине территорию удалось вывезти даже 105 животных.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на пресс-конференции 2 ноября.

«Наши граждане уезжали не сами. Очень многие взяли с собой домашних любимцев. Нам удалось вернуть 105 животных. В частности, 4 попугая, очень много собак и кошек. Мы понимали, насколько это чувствительный вопрос», — говорит омбудсмен.

По его словам, для перевозки и транспортировки животных предварительно подготовили специальные средства. В первые дни после возвращения животными будет заниматься общественная организация UAnimals.

Напомним, гуманитарное перемирие, которое сначала согласовали только для Олешков, быстро распространилось на всю территорию Херсонской области. Стороны пришли к согласию относительно локального режима прекращения огня благодаря посредничеству первой леди США Мелании Трамп.

Гуманитарное перемирие длилось с 27 октября по 1 ноября 2026 года.

Сама Мелания Трамп заявила, что в результате гуманитарной миссии в Олешках удалось эвакуировать около 800 человек.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец уточнил, что Киев и Москва не разглашают точное количество выехавших на подконтрольную Украине территорию или в сторону РФ.

По словам главы ОП Буданова, самой старшей спасенной 94 года, самому младшему ребенку — всего год.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie