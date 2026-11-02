Сотня спасенных любимцев: Лубинец рассказал трогательную деталь гуманитарной миссии в Олешках

Эвакуация из Олешков: омбудсман рассказал о спасении сотни домашних животных / © скриншот с видео

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В рамках гуманитарной миссии из оккупированных Олешков на Херсонщине на подконтрольную Украине территорию удалось вывезти даже 105 животных.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на пресс-конференции 2 ноября.

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«Наши граждане уезжали не сами. Очень многие взяли с собой домашних любимцев. Нам удалось вернуть 105 животных. В частности, 4 попугая, очень много собак и кошек. Мы понимали, насколько это чувствительный вопрос», — говорит омбудсмен.

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По его словам, для перевозки и транспортировки животных предварительно подготовили специальные средства. В первые дни после возвращения животными будет заниматься общественная организация UAnimals.

Напомним, гуманитарное перемирие, которое сначала согласовали только для Олешков, быстро распространилось на всю территорию Херсонской области. Стороны пришли к согласию относительно локального режима прекращения огня благодаря посредничеству первой леди США Мелании Трамп.

Гуманитарное перемирие длилось с 27 октября по 1 ноября 2026 года.

Сама Мелания Трамп заявила, что в результате гуманитарной миссии в Олешках удалось эвакуировать около 800 человек.

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец уточнил, что Киев и Москва не разглашают точное количество выехавших на подконтрольную Украине территорию или в сторону РФ.

По словам главы ОП Буданова, самой старшей спасенной 94 года, самому младшему ребенку — всего год.

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