Сотня украинских пожарных прибыла в охваченную огнем Грецию

Пожарные с необходимым снаряжением помогут Греции бороться с огнем.
В Грецию в пятницу, 6 августа, для помощи в борьбе с лесными пожарами прибыл сводный отряд украинских спасателей.
Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Telegram.
"Отважные украинские пожарные уже прибыли в Грецию — на помощь в ликвидации лесных пожаров", — отметил глава правительства.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству оказать помощь Греции в преодолении разрушительных пожаров и отправить в страну сотню украинских пожарных с необходимым снаряжением.
Лесные пожары охватывают Грецию каждое лето, однако сейчас в стране наблюдается сильнейший за последние несколько лет огонь.
Началось все с лесных возгораний. Первым загорелся остров Пелопоннес близ города Патры. Местные власти эвакуировали четыре села вблизи, а также перекрыли почти трехкилометровый мост Рио-Антирио, соединяющий полуостров и материковую часть Греции.
Основная причина массовых пожаров в стране — аномальная жара, которой в Греции не было почти 35 лет. В некоторых регионах температура днем достигает 45 градусов по Цельсию.