Сотня украинских пожарных вернулась из Греции, где спасла от огня два населенных пункта

Сотня украинских спасателей прилетела спецрейсом из Афин.
В Украину в понедельник, 16 августа, вернулся сводный отряд пожарных, участвовавших в тушении лесных пожаров на территории Греции.
Об этом говорится на Facebook-cтранице ДСНС Украины.
Отмечается, что сотня украинских спасателей прилетела спецрейсом из Афин, который приземлился в Международном аэропорту "Киев".
С начала работ отряд ликвидировал отдельные очаги пожара по фронту более 19 тыс. метров и глубиной до 60 м, низовой пожар на площади 1,7 га и верховую площадью 350 кв. метров.
Кроме того, пожарные спасли два населенных пункта, в частности Спатари и Метохи. Речь идет о 27 жилых домах, культовом сооружении, 33 хозяйственных постройках, зернохранилище, приюте для собак, 54 ульях и стаде овец.
Также вблизи города Каматриадес спасены жилой дом, две хозяйственные постройки, 13 ульев и 23 гектара оливкового и фигового сада.
"Имидж нашей страны, а вместе с ним и нашей Службы, увеличился в разы. Лозунг "Слава Украине!" звучал как символ благодарности и победы над разрушительной стихией. Вы достойно представили свою родину и главное — вышли из этой битвы живыми и невредимыми", — указал глава ДСНС Украины Николай Чечеткин.
Как сообщалось, 13 августа на греческом острове Эвия вспыхнул новый пожар. На этот раз загорелось несколько южнее района, где недавно огонь уничтожил леса и сжег дома. Что происходит в стране — читайте по ссылке.
Напомним:
- Спасли два населенных пункта: как украинские спасатели помогают тушить лесные пожары в Греции.
- "В боевой готовности": украинские спасатели, которые тушат пожары в Греции, похвастались накачанными торсами.