Сотня украинских пожарных вернулась из Греции, где спасла от огня два населенных пункта

Сотня украинских пожарных вернулась из Греции, где спасла от огня два населенных пункта

Сотня украинских спасателей прилетела спецрейсом из Афин.

В Украину в понедельник, 16 августа, вернулся сводный отряд пожарных, участвовавших в тушении лесных пожаров на территории Греции.

Об этом говорится на Facebook-cтранице ДСНС Украины.

Отмечается, что сотня украинских спасателей прилетела спецрейсом из Афин, который приземлился в Международном аэропорту "Киев".

С начала работ отряд ликвидировал отдельные очаги пожара по фронту более 19 тыс. метров и глубиной до 60 м, низовой пожар на площади 1,7 га и верховую площадью 350 кв. метров.

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Кроме того, пожарные спасли два населенных пункта, в частности Спатари и Метохи. Речь идет о 27 жилых домах, культовом сооружении, 33 хозяйственных постройках, зернохранилище, приюте для собак, 54 ульях и стаде овец.

Также вблизи города Каматриадес спасены жилой дом, две хозяйственные постройки, 13 ульев и 23 гектара оливкового и фигового сада.

"Имидж нашей страны, а вместе с ним и нашей Службы, увеличился в разы. Лозунг "Слава Украине!" звучал как символ благодарности и победы над разрушительной стихией. Вы достойно представили свою родину и главное — вышли из этой битвы живыми и невредимыми", — указал глава ДСНС Украины Николай Чечеткин.

Как сообщалось, 13 августа на греческом острове Эвия вспыхнул новый пожар. На этот раз загорелось несколько южнее района, где недавно огонь уничтожил леса и сжег дома. Что происходит в стране — читайте по ссылке.

Напомним:

Спасли два населенных пункта: как украинские спасатели помогают тушить лесные пожары в Греции.

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