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Сотня украинских пожарных вернулась из Греции, где спасла от огня два населенных пункта

Сотня украинских спасателей прилетела спецрейсом из Афин.

В Украину в понедельник, 16 августа, вернулся сводный отряд пожарных, участвовавших в тушении лесных пожаров на территории Греции.

Об этом говорится на Facebook-cтранице ДСНС Украины.

Отмечается, что сотня украинских спасателей прилетела спецрейсом из Афин, который приземлился в Международном аэропорту "Киев".

С начала работ отряд ликвидировал отдельные очаги пожара по фронту более 19 тыс. метров и глубиной до 60 м, низовой пожар на площади 1,7 га и верховую площадью 350 кв. метров.

Кроме того, пожарные спасли два населенных пункта, в частности Спатари и Метохи. Речь идет о 27 жилых домах, культовом сооружении, 33 хозяйственных постройках, зернохранилище, приюте для собак, 54 ульях и стаде овец.

Также вблизи города Каматриадес спасены жилой дом, две хозяйственные постройки, 13 ульев и 23 гектара оливкового и фигового сада.

"Имидж нашей страны, а вместе с ним и нашей Службы, увеличился в разы. Лозунг "Слава Украине!" звучал как символ благодарности и победы над разрушительной стихией. Вы достойно представили свою родину и главное — вышли из этой битвы живыми и невредимыми", — указал глава ДСНС Украины Николай Чечеткин.

Как сообщалось, 13 августа на греческом острове Эвия вспыхнул новый пожар. На этот раз загорелось несколько южнее района, где недавно огонь уничтожил леса и сжег дома. Что происходит в стране — читайте по ссылке.

Напомним:

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