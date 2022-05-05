Сотрудничал со спецслужбами РФ и готовил свержение власти: на Прикарпатье задержала однопартийца Медведчука

Сотрудничал со спецслужбами РФ и готовил свержение власти: на Прикарпатье задержала однопартийца Медведчука

Контрразведка СБУ в Ивано-Франковской области задержала участника партии Виктора Медведчука "Украинский выбор".

Он подготовил концепцию "народного самодержавия" на случай прихода россиян и координировал свои действия с представителями российских спецслужб.

Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в пресс-службе СБУ в Ивано-Франковской области.

Житель Киева, бывший советский офицер с боевым опытом, вступил в партию Виктора Медведчука в 2015 году. Активно продвигал в публичном пространстве антигосударственные пророссийские нарративы о "внешнем управлении" и "одном народе". Отстаивал необходимость т. н. "народовластие" и призвал "брать власть в свои руки".

"Вновь активизировался накануне российского полномасштабного вторжения. На случай прихода россиян у него была готова концепция "народного самодержавия". Она предусматривала захват власти и смену внешнеполитического вектора. План предусматривал роспуск органов власти, изменение конституционного строя на так называемое "народное вече", банковской системы, экономической системы, международных отношений, земельных отношений, а также проведения "вечевого суда" над представителями власти и оппозиции", — говорится в сообщении.

Задержанный поддерживал постоянный контакт с представителями российских спецслужб, в координации с ними создал вместе со своими единомышленниками разветвленную сеть фейковых общественных организаций на территории Украины. Эти организации использовались для насаждения антиукраинских идей, будущей реализации планов по смене власти, а также для поиска соответствующего финансирования.

Однопартиец Медведчука сотрудничал с российскими спецслужбами, фото/СБУ

В ходе обысков по местам жительства и регистрации фигуранта следователи СБУ изъяли:

документацию и печати "общественных организаций";

запретную символику;

письмо из администрации президента РФ о полученном обращении;

стартовые пакеты российского мобильного оператора;

компьютерная техника, средства связи, черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Однопартиец Медведчука сотрудничал с российскими спецслужбами, фото/СБУ

Сейчас решается вопрос о объявлении фигуранту подозрения по ст. 109 Уголовного кодекса Украины – действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

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