Сотрудничали с оккупантами: в Изюме задержали двух поклонниц путинской армии

В деоккупированном Изюме Харьковской области задержаны два человека, которые добровольно сотрудничали с врагом.

Правоохранители разоблачили бывших полицейскую и налоговицу. Их подозревают в государственной измене, потому что сотрудничали с представителями страны-агрессорки России.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что бывшая полицейская вступила в ряды так называемой "Народной милиции" в Изюме во время оккупации города армией РФ. Путинская поклонница указывала военнослужащим страны-агрессорки на месторасположение Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области и других административных зданий в городе. В июле ей было заочно уведомлено о подозрении.

В свою очередь, эксналоговица также активно сотрудничала с представителями врага. Предательница получила должность в "администрации" кафиров. Там она искала кадры и оформляла местных работников коммунальных и других служб. Сторонница РФ также выявляла находившихся на временно оккупированной патриотически настроенных граждан Украины. В настоящее время она также сообщена о подозрении.

Как сообщалось, харьковчанин во время полномасштабного вторжения России в Украину отрицал агрессию страны-террористки и призвал поддерживать действия Кремля и армии Путина. Коллаборант получил за это судебный приговор.

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