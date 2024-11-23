Сотрудник ТЦК купил Porsche Cayenne: в декларации указал сумму втрое ниже рыночной

13 ноября 2024 главный специалист отделения рекрутинга и комплектования Белоцерковского РТЦК и СП Дмитрий Некраш приобрел Porsche Cayenne в 2011 году за 7,3 тыс. долларов (300 тыс. грн). Это значительно ниже среднерыночной стоимости такого авто, которая составляет примерно 21 тыс. долларов.

Из декларации Некраша за 2023 год стало известно, что у него нет недвижимости в собственности или аренде, кроме земельного участка без дома.

Его жена официально не работает, а из источников доходов только зарплата в Киевском областном военном комиссариате (28,1 тыс. грн) и пенсия члена семьи (2,9 тыс. грн в месяц). В то же время в декларации не указаны денежные активы или депозиты.

Скриншот декларации / Фото: Единый государственный реестр деклараций

В 2023 году Дмитрий Некраш также задекларировал покупку автомобиля KIA K5 в 2015 году за 3 тыс. грн. На рынке цена такого авто составляет около 450 тыс. грн., что в 150 раз превышает задекларированную стоимость.

Некраш имеет многолетний опыт в военных комиссариатах. В 2016 году он работал в Володарском районном военном комиссариате, позже перешел в Секретариат Кабинета Министров, а с 2018 работает в Киевском областном военном комиссариате.

Напомним, что на Волыни задержали начальника районного ТЦК. Чиновник вместе с сообщником получил 6 тыс. долларов США от двух военнообязанных мужчин.

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