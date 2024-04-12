Сотрудник ТЦК угрожал психиатру пистолетом: в инцидент вмешалась полиция

По неустановленным причинам военный в присутствии еще одного врача и медицинской сестры начал проявлять агрессию.

В Одесской области военнослужащий одного из районных ТЦК и СП во время приема у психиатра начал вести себя агрессивно, угрожал пистолетом и не разрешал медицинским работникам выйти из кабинета.

О стычке между военнослужащим и медицинским персоналом Болградской центральной больницы сообщили в службе по связям с общественностью Одесского областного ТЦК и СП.

"Во время посещения врача между военнослужащим одного из районных ТЦК и СП из роты охраны и персоналом больницы произошла стычка. Из-за агрессивного поведения военного медицинские работники вызвали представителей полиции", — говорится в сообщении.

Местное издание "Бессарабия Inform" уточнило, что инцидент произошел накануне, 11 апреля. По информации журналистов, военнослужащий местного ТЦК, который после участия в боевых действиях на фронте имеет контузии, пришел на прием к психиатру.

По неустановленным причинам военный в присутствии еще одного врача и медицинской сестры начал проявлять агрессию, в частности, угрожал, вероятно, газовым пистолетом и не разрешал покидать кабинет. Медсестре удалось сбежать и вызвать полицию.

В Одесском областном ТЦК и СП сообщили, что командование военкомата сотрудничает с правоохранительными органами и органами военного правопорядка "для объективного установления обстоятельств и определения степени вины каждого участника инцидента".

"Начальником Болградского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту нарушения военнослужащим общественного порядка и его неэтичного поведения в отношении других граждан начато служебное расследование. Устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее бывший народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что на Закарпатье работники ТЦК якобы применяли оружие, задерживая мужчину на блокпосту.

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