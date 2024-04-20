Сотрудник ТЦК в Черновицкой области открыл огонь: появилось видео конфликта с гражданскими

В Черновицкой области произошел спор между гражданским и работником ТЦК. Видео инцидента уже появилось в Сети.
В Черновицкой области между гражданским и работником ТЦК возник спор, когда последний делал объявление. Мужчина произвел предупредительный выстрел в землю.
Видео инцидента появилось в Сети.
На кадрах мужчина в форме и с пистолетом в руках спорит с гражданскими. Он просит вызвать полицию и утверждает, что на него напали. В свою очередь, местные просят его спрятать пистолет, потому что на месте якобы находятся дети.
Следует отметить, что кадры, очевидно, вырваны из контекста, а поэтому что на самом деле произошло между военным и местными – неизвестно.
Отметим, что пресс-служба Черновицкого областного ТЦК и СП утверждает, что в селе Черногуз Вижницкого района Черновицкой области группа гражданских лиц напала на представителя местного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
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