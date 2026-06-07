Сотрудник ЦРУ объяснил, в чем РФ до сих пор преобладает Украину, несмотря на отставание в технологиях.

Война в Украине / © Associated Press

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Украина технологически опережает россиян в войне, но преимущество России заключается в масштабе, когда захватчики осваивают новую технологию, способны оперативно наращивать ее производство благодаря значительно большему военно-промышленному комплексу.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал Ральф Гофф, бывший руководитель спецопераций Центрального разведывательного управления США в Европе и Евразии.

По его словам, опыт этой войны показывает, что Украина сохраняет преимущество в инновациях, в то время как у России есть другая сильная сторона — масштаб.

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«Опыт этой войны показывает, что Украине удается сохранять преимущество в инновациях, в то же время у России есть другое преимущество — масштаб. Когда россияне осваивают какую-нибудь новую технологию, они могут быстро наращивать ее производство благодаря значительно большему военно-промышленному комплексу. Именно поэтому Украине приходится постоянно внедрять новые решения, искать новые технологии или усовершенствовать те, которые уже применяются на поле боя», — отметил экс-работник ЦРУ.

Ральф Гофф также отметил, что страны Европы и США значительно лучше приспособлены к быстрым исследованиям, разработкам и внедрению новых технологий. По его мнению, Запад и дальше будет сохранять преимущество в этой сфере, однако это требует ресурсов, финансирования, времени и постоянного внимания.

В то же время, по его словам, Россия действует по-другому. Он также прокомментировал утверждение о том, что санкции не работают, отметив, что они могут не давать мгновенного эффекта, но все же замедляют РФ. Подобную роль играют и санкции и дипломатическое давление в отношении Северной Кореи и Ирана.

«Поэтому, с одной стороны, никогда не следует недооценивать Россию и нужно быть готовыми к любым неожиданностям. Но с другой стороны, я сохраняю уверенность в возможностях западных экономик и военно-промышленного комплекса поддерживать технологическое преимущество», — резюмировал Гофф.

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