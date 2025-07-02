Сотрудник ТЦК списал с воинского учета своего брата и еще 16 мужчин

Злоупотребления во время мобилизации в Украине / © ТСН

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В городе Днепре военнослужащий ТЦК и СП безосновательно внес в реестр данные о непригодности к службе по меньшей мере 17 человек, среди которых — его родной брат.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Сотрудник ТЦК воспользовался предоставленным ему доступом к системе «Оберіг», чтобы с помощью собственной цифровой подписи внести в реестр сведения о якобы признании мужчин непригодными к военной службе по решению военно-врачебной комиссии.

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«На самом деле ни один из них не проходил ВВК, а в территориальный центр даже не появлялся», — сообщили в ГБР.

По информации следствия, некоторые из этих мужчин выехали из Украины, другие скрываются на территории нашей страны. Сейчас устанавливается место их пребывания.

Пока неизвестно, были ли в действиях военнослужащего корыстные мотивы.

© Государственное бюро расследований

Ему сообщено о подозрении в несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах (ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины), препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

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Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, у бывшего руководителя Броварского районного ТЦК и СП Юрия Бурляя журналисты обнаружили недвижимость и автомобили на сумму около миллиона долларов.