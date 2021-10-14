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Сотрудник "Укрпочты" требует 1 млрд евро компенсации за принудительную вакцинацию

Сотрудник "Укрпочты" требует 1 млрд евро компенсации за принудительную вакцинацию

Associated Press

Работник почты опасается побочных эффектов после прививки.

Один из сотрудников "Укрпочты" согласился вакцинироваться только за немалую сумму денег. За принудительную прививку от коронавируса он требует 1 млрд гривен.

Об этом в соцсети сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

"Как вы думаете зачем топ-менеджерам такая высокая зарплата? Для того, чтобы если что, я мог выплатить 1 млрд евро вреда работнику, который только на таких условиях согласен вакцинироваться. А если нет, то ждет меня казенный дом и 365 статья Уголовного кодекса за принудительную вакцинацию ", — рассказал Смелянский.

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По его словам письмо на свое имя, напечатанное на пишущей машинке, он получил по почте.

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"У вас может возникнуть вопрос — почему письмо напечатано на пишущей машинке? Я тоже его себе задал. А потом понял. Это чтобы Билл Гейтс, случайно через Microsoft Word не чипировал его. Так что нас так просто не возьмешь. В общем желаю всем физического, и главное, ментального здоровья ", — написал руководитель компании.

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Напомним, что с 21 октября, вступают в силу новые правила проезда в транспорте междугородного сообщения. Теперь кроме билета пассажиру нужно иметь COVID-сертификат, или ПЦР-тест, или справку о антитела. Контролировать наличие документов водители в автобусах и проводники в поездах.

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