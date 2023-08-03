Сотрудник военкомата помогал уклонистам бежать за границу: цена вопроса — $3-4 тысячи

Желающим избежать мобилизации изготовляли справки военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе.

В Ивано-Франковской области сообщили о подозрении должностному лицу территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту содействия незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый вместе с двумя сообщниками за деньги помогал желающим избежать мобилизации производить справки военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе. Он обязывался исключать своих "клиентов" из военного учета и подтверждал достоверность этих справок в Государственной пограничной службе.

Чиновнику военкомата в Ивано-Франковской области объявлено подозрение за содействие в незаконном пересечении границы

Такие услуги стоили от 3000 до 4000 долларов США с человека.

Задержали подозреваемых при получении неправомерной выгоды.

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Ранее сообщникам также сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ст. 332 УК Украины).

В настоящее время всем троим избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Устанавливается причастность к совершенному других лиц.

Напомним, в Хмельницкой области также разоблачили сотрудника военкомата, который помогал "отмазывать" военнообязанных мужчин от мобилизации.

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