Сотрудники Bihus.Info употребляли наркотики: руководство проекта заявило о слежке и прослушивании

В Bihus.Info признали, что на видео – их операторы и пообещали "кадровые чистки". В то же время, в проекте пожаловались на слежку и прослушивание своих работников.

В Сеть "слили" видео, на котором работники команды расследователей Bihus.Info употребляли наркотики.

Видео появилось на сайте "Народная правда".

"Журналисты решили закинуться наркотой прямо на новогоднем корпоративе. Они специально выехали в загородный комплекс за Киевом", – говорилось в сообщении.

Что говорят в Bihus.Info

В Bihus.Info уже прокомментировали ситуацию. Там уточнили, что на видео действительно часть команды проекта, но не журналисты, а операторы.

"Я теперь должен оправдываться за вполне взрослых людей, которые в свое свободное время оказались, буду откровенным – долб**обами. Все причастные получают пизд и кадровые чистки. И за сам факт употребления отдельно, и за то, что...как бы это сформулировать... Ну в общем по всем пунктам – ну долб**обы же! А я не люблю работать с долб**обами", – отметил руководитель проекта Денис Бигус.

"Об истории с нашими операторами. Команда осознает всю жесть ситуации. Конечно, прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели тех, кто записывал, понятны. Но это не оправдание того, что мы увидели на видео — а именно употребление запрещенных веществ несколькими нашими коллегами. Мы должны быть честными, ведь требуем честности от других", – говорится в заявлении редакции.

В Bihus.Info отметили, что часть команды нарушила принципы и ценности проекта, поэтому следствием будут "жесткие кадровые изменения".

В проекте пообещали, что все их работники сдадут тесты на употребление наркотиков. О результатах обещают сообщить впоследствии.

В Bihus.Info заявили о слежке и прослушивании

Несмотря на анонсированные кадровые изменения, Денис Бигус заявил о незаконности действий неизвестных в отношении уже экссотрудников.

"Во-первых, им прослушивали телефоны, где они обсуждают, что им нужно купить, потому что они без этого корпоратив "не вывезут". Во-вторых, в домике, где они жили, установили камеру и сняли процесс применения", – сказал Денис. Бигус.

Редактор Bihus.Info Максим Опанасенко в комментарии Нromadske сказал, что сотрудников Bihus.Info прослушивали, а также следили за ними по меньшей мере несколько месяцев.

По его словам, в настоящее время Bihus.Info рассматривают возможность обращения к правоохранителям с заявлением о слежке за сотрудниками проекта, а также самостоятельно работают над выяснением того, "кто за этим стоит".

Заявление председателя комитета ВР по свободе слова

На инцидент отреагировал и председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.

"О "корпоративе" отдельных работников Bihus.info и сливе видео в сеть. Удостоверение журналиста, прокурора или депутата не является и не может быть основанием для нарушения закона. Никакого. Но скрытая съемка, слив видео и давление на медиа также недопустимы... Необходимо выяснить, кто и с какой целью шпионил и благодаря кому материалы попали в публичный доступ", – отметил нардеп в Telegram.

Ранее автор расследования о яйцах по 17 грн для ВСУ, журналист Юрий Николов заявил о запугивании.

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